Джек Уилшир остался без клуба

Английский полузащитник Джек Уилшир рассказал в социальных сетях об уходе из датского «Орхуса».

«Мое время в клубе подошло к концу. Мы решили, что будет лучше, если я пойду дальше. Хочу поблагодарить «Орхус» за доверие, которое были готовы дать мне немногие. Спасибо городу, болельщикам и стадиону. Желаю вам всего наилучшего. Рассматривают все варианты», - заявил Джек в своем микроблоге в социальных сетях.

Официальный сайт «Орхуса» также выступил с заявлением, где отметил, что игрок отказался от продления контракта с клубом и собирается начать поиски новой команды.

30-летний футболист выступал за «Орхус» с февраля 2022 года. Он провел за датский коллектив 14 матчей, в которых не забил голов, но отдал две результативные передачи.