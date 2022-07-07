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Фердинанд понимает решение Роналду покинуть «Манчестер Юнайтед»

07 Июля 2022 • 00:14 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался в поддержку Криштиану Роналду, который решил покинуть клуб.

«Разумеется, Роналду недоволен! Нельзя ожидать чего-то другого, когда клуб не попадает в Лигу чемпионов.

Очевидно, что его не устраивает такое положение дел. Ему придётся пропустить Лигу чемпионов, если он останется, но он даже не представляет, как звучит гимн Лиги Европы. Услышав его, он подумает: «Что я вообще здесь делаю?» – заявил  Фердинанд в своём шоу.

Напомним, что Криштиану Роналду попросил руководство «Манчестер Юнайтед» продать его этим летом. Агент 37-летнего португальца занимается поиском нового клуба для форварда.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд
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