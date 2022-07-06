«Саутгемптон» приобрёл полузащитника молодёжки «Манчестер Сити»

Полузащитник молодёжной команды «Манчестер Сити» Ромео Лавиа перешёл в «Саутгемптон».

18-летний опорник подписал трудовой договор с «Саутгемптоном» на пять лет, сообщает официальный сайт клуба.

По сведениям портала transfermarkt сумма сделки составила 11,7 миллионов евро. Сообщалось, что в трансфере есть опция обратного выкупа игрока за 46,8 млн.

Лавия перешел в академию «Манчестер Сити» в 2020 году из бельгийского «Андерлехта». В минувшем сезоне Лавиа принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых смог отметиться одним забитым мячом и записал в свой актив две результативные передачи.