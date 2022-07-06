Павлюченко: «Я никогда в своей жизни пьяным на тренировки не приходил»

Экс-форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко отреагировал на слова Эммануэля Адебайора о том, что он пришёл пьяным на тренировку «шпор».

«Адебайор — такой сказочник, ха-ха. Я никогда в своей жизни пьяным на тренировки не приходил. Тем более в Англии, где ты в неделю играешь по две-три игры. Да я даже в России пьяным не приходил на тренировки», — сказал Павлюченко Sport 24.

Футболист рассказал, что была другая история, когда вся команда вечером в ресторане отмечала победу в дерби над «Арсеналом», кто-то пил вино, а кто-то пиво, и утром на тренировке у всех присутствовал запах алкоголя.

Павлюченко играл вместе с Адебайором за «Тоттенхэм» в 2011-2012 году.