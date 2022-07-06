Капитан «Майнца» перешёл в английский клуб

Центральный защитник немецкого «Майнца» Мусса Ниакате пополнил состав английского «Ноттингем Форест».

Француз подписал с клубом-новичком Английской премьер-лиги трёхлетний контракт с возможностью автоматического продления ещё на один год, о чём сообщила пресс-служба «Ноттингема». 26-летний защитник обошёлся «лесникам» более чем в 11 млн евро, ещё порядка 6 млн может быть выплачено «Майнцу» в виде бонусов.

Мусса Ниакате выступал за «Майнц» с 2018 года, отыграв за немецкий коллектив 135 поединков во всех турнирах. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость французского защитника составляет 18 млн евро.