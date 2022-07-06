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Павлюченко назвал бредом историю Адебайора про Аршавина

06 Июля 2022 • 22:14 Комментировать

Бывший футболист «Тоттенхэма» Роман Павлюченко отреагировал на высказывания Эммануэля Адебайора об Андрее Аршавине.

«Мне мало верится, что Аршава мог смотреть порно в перерыве. Ну что за бред?! Может, Адебайор опять пошутил. А может, Андрей когда-то там в раздевалке на тренировке включил или показал подобное видео, а Адебайор приукрасил и сказал, что это было на игре», — приводит слова Павлюченко Sport 24.

Футболист сообщил, что хорошо знаком с Адебайором, с которым вместе играл за «Тоттенхэм», скорее всего, он приукрашивает историю с Аршавиным. Есть много историй про самого Адебайора, но их нельзя рассказывать, нужно думать, что говоришь.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Роман Павлюченко Эммануэль Адебайор
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