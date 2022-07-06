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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Миллз считает, что Месси не нужен топ-клубам АПЛ

06 Июля 2022 • 22:06 Комментировать (1)

Бывший футболист сборной Аргентины Дэнни Миллз заявил, что Лионеля Мессии вряд ли бы взяли в топ-клуб АПЛ.

Миллз сказал Talk Sport о том, что считает Месси величайшим футболистом из тех, что кого он видел. Конечно, показатели Криштиану Роналду выше, но Месси лучший именно в чистом футбольном мастерстве. При этом его вряд ли бы сейчас взяли в такие топ-клубы Английской премьер-лиги, как «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Напомним, что 35-летний аргентинец перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ» прошлым летом в статусе свободного агента. В минувшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 15 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Дэнни Миллз
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