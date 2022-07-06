Испанские СМИ назвали главную проблему в сделке по продаже де Йонга в «Манчестер Юнайтед»

Футболист по-прежнему не убеждён в целесообразности ухода из «Барселоны».

Официальные лица каталонского клуба, включая Жоана Лапорту и Хави Эрнандеса, всячески отрицают приближающийся уход голландца, однако от прессы не прекращают исходить сведения о почти достигнутой договорённости между клубами.

По информации испанского футбольного эксперта Альваро Монтеро, сам де Йонг не поддерживает трансфер: «Я склоняюсь к тому, что де Йонг в итоге перейдёт в «Манчестер Юнайтед», но главная проблема – желание самого игрока. Френки хочет остаться в «Барселоне», но клубу очень нужны средства от его продажи».

Цена вопроса может составить порядка 87 млн евро с учётом бонусов.