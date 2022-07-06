Стерлинг предпочёл «Челси» трём зарубежным топ-клубам

Рахим Стерлинг предпочитает остаться в Англии, несмотря на интерес зарубежных топ-клубов.

Согласно достоверным источникам, Стерлинг уже согласовал условия контракта с «Челси», трансфер очень близок к успешному завершению. Однако, как утверждает журналист Майк Минай, «Челси» – далеко не единственный клуб, пожелавший переманить 27-летнего вингера в свои ряды. На футболиста сборной Англии также претендовали мюнхенская «Бавария», «Барселона» и мадридский «Реал», но вариант продолжения карьеры в лондонском клубе показался игроку наиболее привлекательным.

Рахим Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. На его счету 131 гол в 337 поединках за «горожан».