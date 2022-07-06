Полузащитник «РБ Лейпцига» Тайлер Адамс пополнил состав «Лидса».

23-летний футболист заключил с «Лидсом» трудовой договор до 2027 года, сообщает официальный сайт клуба.

По данным СМИ, сумма трансфера составляет около 23,4 миллиона евро. В переходе был заинтересован главный тренер английской команды Джесси Марш, который ранее работал с игроком в «РБ Лейпциге».

Американец Адамс играл за «РБ Лейпциг» с 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в 35 встречах, в которых смог записать на свой счет лишь одну результативную передачу во всех турнирах. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 млн евро.