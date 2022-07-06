«Эвертон» - «Ньюкаслу»: «Гордон не продается»

Английский «Ньюкасл» выступил с интересом приобрести у «Эвертона» полузащитника Энтони Гордона, однако «ириски» не собираются расставаться с игроком.

«Руководство «Эвертона» полно решимости сохранить Гордона в составе. «Гудисон Парк» будет рад видеть такого игрока в своем составе. Он не продается», - приводит SkySports слова боссов ливерпульской команды.

«Сороки» не делали официального запроса по 21-летнему вингеру «Эвертона», однако руководство «ирисок» страхуется, отбивая от него всех претендентов.

В минувшем сезоне игрок в футболке «Эвертона» провел в АПЛ 35 матчей, в которых отметился четырьмя голами и двумя голевыми передачами.