«Аякс» снова рискует лишиться своих лидеров на летнем трансферном рынке. Вслед за Себастьяном Алле, отправившимся в дортмундскую «Боруссию», команду может покинуть и Антони. Видеть 22-летнего вингера в своих рядах хочет «Манчестер Юнайтед». Впрочем, клубы пока не могут сойтись в цене. «Красные дьяволы» предлагают 60 миллионов евро, а «аяксиды» запрашивают на 20 миллионов евро больше, сообщает Goal.com.

Отмечается, что «Аякс» рассчитывает сохранить Антони на будущий сезон.

Антони выступает за «Аякс» уже два года. В 78 матчах за клуб бразилец забил 22 гола и отдал 20 результативных передач.