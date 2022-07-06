​Магуайру понравилась публикация о том, что Роналду недоволен снижением зарплаты

О том, что Гарри Магуайр и Криштиану Роналду находятся не в лучших отношениях, в прессе говорилось ещё по ходу прошлого сезона. Тогда многое было сказано о расколе в раздевалке «Манчестер Юнайтед», где якобы был условный лагерь капитана Магуайра и условный лагерь главной звезды Роналду.

Недавно в социальных сетях появилась публикация о том, что Криштиану Роналду недоволен сокращением зарплаты на фоне непопадания «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов. Гарри Магуайру понравилась эта публикация, что успели заметить журналисты и болельщики, прежде чем капитан «красных дьяволов» убрал соответствующую отметку.

Напомним, что Криштиану Роналду не явился в расположение «МЮ» вовремя. Он хочет сменить клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов в новом сезоне.