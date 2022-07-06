«Вест Хэм» стал ещё одним претендентом на Бен-Йеддера

«Вест Хэм» планирует осуществить трансфер нападающего «Монако» Виссама Бен-Йеддера в летнее межсезонье.

Наставник «молотков» Дэвид Мойес находится в активном поиске нападающего, способного помочь в атаке Майклу Антонио.

Ранее сообщалось, что еще одной трансферной целью «Вест Хэма» является Арно Данджума из «Вильярреала», но сам наставник «молотков» посоветовал руководству клуба не спешить с этим трансфером. Также была информация, что Бен-Йеддером интересуется «Манчестер Юнайтед» на случай, если клуб покинет Криштиану Роналду.

В прошедшем сезоне Бен-Йеддер провел в Лиге 1 37 матчей, забил 25 голов и отдал 5 результативных передач.