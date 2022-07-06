Звезда молодежной сборной Англии сменил спортивное гражданство

21-летний воспитанник лондонского «Челси» Тарик Лемпти, выступающий за «Брайтон», заявил, что сменил спортивное гражданство с Англии на Гану. Об этом футболист рассказал в своем профиле социальных сетей.

Ранее Лемпти представлял англичан на уровнях U18, U19, U20 и U21. Отметим, что у защитника было право играть за сборную Ганы благодаря родителям, и он им воспользовался.

Подчеркнем, что впервые Гана обратилась к футболисту с предложением сменить спортивное гражданство в 2020 году, однако в мае 2022 года попросил тренера «трех львов» U21 Ли Карсли не привлекать его к отборочным матчам за команду, пока он не примет важное решение в своей жизни.

В минувшем сезоне футболист провел за «Брайтон» 30 матчей в АПЛ, в которых отдал две голевые передачи.