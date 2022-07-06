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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Перейра сменит «МЮ» на клуб из Лондона, медосмотр – в четверг

06 Июля 2022 • 16:40 Комментировать

Андреас Перейра всё ближе и ближе к тому, что сменить «Манчестер Юнайтед» на «Фулхэм». По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, 26-летний бразилец в четверг в Лондоне пройдёт медицинское обследование. Если проблем выявлено не будет, то Перейра поставит подпись в контракте сроком до конца сезона 2025/2026.

Отметим, что Андреас Перейра является воспитанником «Манчестер Юнайтед». При этом в последние годы полузащитник играл в арендах.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Фулхэм» вернулся в Премьер-лигу Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Манчестер Юнайтед Андреас Перейра Трансферы футбола - лето 2022
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