​Перейра сменит «МЮ» на клуб из Лондона, медосмотр – в четверг

Андреас Перейра всё ближе и ближе к тому, что сменить «Манчестер Юнайтед» на «Фулхэм». По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, 26-летний бразилец в четверг в Лондоне пройдёт медицинское обследование. Если проблем выявлено не будет, то Перейра поставит подпись в контракте сроком до конца сезона 2025/2026.

Отметим, что Андреас Перейра является воспитанником «Манчестер Юнайтед». При этом в последние годы полузащитник играл в арендах.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Фулхэм» вернулся в Премьер-лигу Англии.