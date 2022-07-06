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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дибала может переехать в АПЛ

06 Июля 2022 • 16:27 Комментировать (2)

Бывший нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации Sky Italia, футболист ведет переговоры с «МЮ» о возможном переходе в английский клуб. Дибала может воссоединиться с бывшим партнером по команде Криштиану Роналду, с которым выступал за «Ювентус».

28-летний аргентинец защищал цвета туринского клуба с 2015 года. После окончания минувшего сезона он покинул команду на правах свободного агента. Игрок провел 293 матча во всех турнирах, забил 115 мячей и отдал 48 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Дибала близок к подписанию трудового договора с миланским «Интером».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пауло Дибала
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