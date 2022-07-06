Дибала может переехать в АПЛ

Бывший нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации Sky Italia, футболист ведет переговоры с «МЮ» о возможном переходе в английский клуб. Дибала может воссоединиться с бывшим партнером по команде Криштиану Роналду, с которым выступал за «Ювентус».

28-летний аргентинец защищал цвета туринского клуба с 2015 года. После окончания минувшего сезона он покинул команду на правах свободного агента. Игрок провел 293 матча во всех турнирах, забил 115 мячей и отдал 48 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Дибала близок к подписанию трудового договора с миланским «Интером».