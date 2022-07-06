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Миленкович привлёк внимание мадридского «Атлетико» и «Ливерпуля»

06 Июля 2022 • 15:54 Комментировать

Центральный защитник «Фиорентины» Никола Миленкович попал в сферу интересов мадридского «Атлетико» и «Ливерпуля».

Текущий контракт игрока с «Фиорентиной» заканчивается летом следующего года. В клуб из Флоренции Миленкович перешел в 2017 году и уже через год стал игроком основного состава.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне стремиться усилить линию обороны и рассматривает сербского футболиста как одного из кандидатов на эту роль, сообщает Fichajes.

«Ливерпуль» также следит за игроком на случай, если Джо Гомес покинет команду.

Ориентировочная цена Миленковича составляет около 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 34 игры и забил 1 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Атлетико Мадрид Фиорентина Никола Миленкович
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