«Ноттингем Форест» нацелился на игрока «Баварии»

«Ноттингем Форест» всерьёз настроен приобрести у «Баварии» молодого защитника. Согласно информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «лесники» хотят купить у мюнхенцев Омара Ричардса, который прошлым летом пополнил ряды немецкого клуба из «Рединга».

Сообщается, что главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер видит в Ричардсе идеального кандидата на усиление левого фланга обороны. Напомним, что на противоположный фланг команда хочет приобрести Неко Уильямса из «Ливерпуля».

По сведениям источника, переговоры по трансферу Ричардса уже стартовали. На этой неделе «Ноттингем Форест» хочет проделать уже большую часть работы по приобретению футболиста.