Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» нацелился на игрока «Баварии»

06 Июля 2022 • 15:46 Комментировать

«Ноттингем Форест» всерьёз настроен приобрести у «Баварии» молодого защитника. Согласно информации от журналиста Дэвида Орнштейна, «лесники» хотят купить у мюнхенцев Омара Ричардса, который прошлым летом пополнил ряды немецкого клуба из «Рединга».

Сообщается, что главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер видит в Ричардсе идеального кандидата на усиление левого фланга обороны. Напомним, что на противоположный фланг команда хочет приобрести Неко Уильямса из «Ливерпуля».

По сведениям источника, переговоры по трансферу Ричардса уже стартовали. На этой неделе «Ноттингем Форест» хочет проделать уже большую часть работы по приобретению футболиста.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ноттингем Форест Омар Ричардс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
16:57 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» стал ещё одним претендентом на Бен-Йеддера
16:49 · Англия. Премьер-лига
Звезда молодежной сборной Англии сменил спортивное гражданство
16:40 · Англия. Премьер-лига
​Перейра сменит «МЮ» на клуб из Лондона, медосмотр – в четверг
16:27 · Англия. Премьер-лига
Дибала может переехать в АПЛ 1
16:15 · Англия. Премьер-лига
Маласиа – о «Манчестер Юнайтед»: «Хочу добиться большего, чем Эвра»
15:54 · Англия. Премьер-лига
Миленкович привлёк внимание мадридского «Атлетико» и «Ливерпуля»
15:46 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» нацелился на игрока «Баварии»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Стала известна сумма, в которую Стерлинг обойдётся «Челси»
15:32 · Англия. Премьер-лига
Лингард может продолжить карьеру на другом континенте
15:27 · Англия. Премьер-лига
Фабьянски продлил контракт с «Вест Хэмом»
15:24 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Майнца» не послушалось болельщиков клуба
15:18 · Англия. Премьер-лига
​Лапорта: Я встречался с агентом Роналду
15:18 · Англия. Премьер-лига
Тилеманс согласовал условия личного контракта с «Арсеналом»
15:06 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на футболиста «Эвертона»
14:59 · Англия. Премьер-лига
Лапорта: «Мы не хотим продавать де Йонга»
Все новости
Рекомендуем