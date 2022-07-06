Стала известна сумма, в которую Стерлинг обойдётся «Челси»

Лондонский «Челси» согласился на условия «Манчестер Сити» по трансферу полузащитника Рахима Стерлинга. Согласно информации от Indi Football, общая стоимость футболиста с учётом бонусов может дойти до 65 миллионов евро.

Ожидается, что «Челси» сразу заплатит за Стерлинга 50 миллионов евро. Далее клуб может доплатить «Манчестер Сити» ещё 15 миллионов евро в виде различных бонусов.

Напомним, что в «Челси» надеются закрыть сделку до конца следующей недели, чтобы у Стерлинга была возможность отправиться с остальной командой в предсезонное турне по США. Стерлинга в клубе хочет видеть лично главный тренер Томас Тухель.