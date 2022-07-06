Лингард может продолжить карьеру на другом континенте

Полузащитник Джесси Лингард пока не спешит принимать предложения от «Вест Хэма» и «Эвертона», которые заинтересованы в его услугах. По информации от журналиста Роба Доусона, англичанин на ближайшее время запланировал отдых в США, в ходе которого будет готов выслушать предложения от местных клубов из МЛС.

Напомним, что Лингард остаётся главной трансферной целью лондонского «Вест Хэма». Тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес очень хочет видеть в своём составе игрока, который во второй половине сезона-2020/21, выступая на правах аренды отметился 9 голами и четырьмя ассистами в английской премьер лиге.