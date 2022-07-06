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Фабьянски продлил контракт с «Вест Хэмом»

06 Июля 2022 • 15:27 Комментировать

Голкипер лондонского «Вест Хэма» Лукаш Фабьянски продлил контракт со своим клубом на один год. Таким образом поляк должен остаться основным голкипером команды на следующий сезон.

Согласно информации от Sky Sports, у Фабьянски будет опция продления ещё на один сезон, которую может активировать любая из сторон. Это значит, что футболист, скорее всего, задержится на «Лондон Стэдиум» до лета 2024 года.

Ранее «Вест Хэм» уже подписал голкипера Альфонса Ареола из французского «ПСЖ». Вратарь в прошлом сезоне на правах аренды исполнял роль сменщика Фабьянски, в основном выступая в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Лукаш Фабьянски
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