Руководство «Майнца» не послушалось болельщиков клуба

Руководство «Майнца» решило не отменять товарищескую игру против «Ньюкасла».

Ранее была информация, что фанаты немецкого клуба требовали отменить предсезонную игру с английским клубом, аргументируя это тем, что «Ньюкасл» спонсируется капиталами из Саудовской Аравии – страны, где, по заявлению болельщиков «Майнца», нарушаются права человека.

Однако, подтвердив, что матч будет сыгран в соответствии с графиком, спортивный директор «Майнца» Кристиан Хайдель сказал:

«Односторонняя отмена с нашей стороны, как того требуют некоторые болельщики, немыслима, поскольку это может иметь для нас серьезные юридические и экономические последствия».

Матч запланировано провести 18 июля в Австрии.