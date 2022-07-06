​Лапорта: Я встречался с агентом Роналду

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта действительно проводил встречу с известным агентом Жорже Мендешем, одним из клиентов которого является звёздный Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

«Да, я встречался с Жорже Мендешем и обсуждал вопросы трансферного рынка. Роналду? Я не собираюсь называть вам имена игроков, о которых мы говорили», - слова Лапорты приводит El Chiringuito TV.

«Могу ли я исключить вариант с подписанием Роналду? Я не буду говорить об игроках других клубов. Это не способствует интересам «Барселоны», - добавил президент «сине-гранатовых».

Ранее сообщалось о желании Криштиану Роналду покинуть «Манчестер Юнайтед». Португалец до сих пор не приехал в расположение клуба.