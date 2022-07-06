Тилеманс согласовал условия личного контракта с «Арсеналом»

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс близок к переходу в «Арсенал».

Футболист уже согласовал условия личного контракта с лондонским клубом, сообщает CBS Sports. Теперь «Арсеналу» необходимо договориться о сумме трансфера с «Лестером».

Контракт игрока истекает летом следующего года. Ранее была информация, что «канониры» предлагали за Тилеманса около 30 миллионов евро, но предполагается, что «Лестер» попытается увеличить выручку за футболиста.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 32 игры, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.