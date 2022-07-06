«Ньюкасл» нацелился на футболиста «Эвертона»

Английский «Ньюкасл» всерьёз намерен приобрести у «Эвертона» полузащитника Энтони Гордона. По информации от Sky Sports, «сороки» уже обратились к «ирискам», чтобы узнать о доступности их воспитанника.

21-летний англичанин в прошлом сезоне стал одним из открытий английской премьер-лиги. В своём дебютном сезоне в турнире молодой полузащитник отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Ранее футболит также выступал в Чемпионшипе за «Престон».

Напомним, что «Ньюкасл» в это трансферное окно купил уже троих игроков – Ника Поупа из «Бёрнли», Мэтта Таргетта из «Астон Виллы» и Свена Ботмана из французского «Лилля»