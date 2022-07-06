Лапорта: «Мы не хотим продавать де Йонга»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб не хочет расставаться со своим полузащитником Френки де Йонгом, которым активно интересуется «Манчестер Юнайтед».

«Френки де Йонг – футболист «Барселоны». Мы не хотим продавать его, таковая наша точка зрения на данный момент. Мы знаем, что у нас есть предложения по де Йонгу, но мы не хотим его продавать», – заключил президент «сине-гранатовых» на пресс-конференции.

Напомним, что «Барселона» требует свыше 80 миллионов евро за Френки де Йонга. Клуб вынужден продать футболиста, чтобы решить свои финансовые проблемы.