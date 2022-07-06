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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» и «Милан» не могут договориться о деталях трансфера Зиеша

06 Июля 2022 • 14:41 Комментировать

«Челси» готов отдать полузащитника Хакима Зиеша в годовую аренду «Милану», но клубы пока не могут сойтись в деталях сделки.

Англичане хотят, чтобы в договоре был прописан пункт об обязательном выкупе футболиста по окончании сезона. Однако, «Милан» настаивает на том, чтобы выкуп становился обязательным только при соблюдении определенных условий, сообщает Tuttosport.

Итальянские СМИ уверены, что клубы смогут договориться в этом вопросе. Реальной проблемой для «Милана» может стать зарплата Зиеша, которую «россонери» не смогут осилить.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 23 игры, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Хаким Зиеш
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