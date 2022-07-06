«Тоттенхэм» близок к подписанию одного из самых талантливых защитников Англии

«Тоттенхэм» может подписать защитника «Мидлсбро» Джеда Спенса до конца этой недели. Переговоры приближаются к положительному результату.

21-летний защитник провел прошлый сезон на правах аренды в «Ноттингем Форест» и помог клубу завоевать путевку в АПЛ. Игра Спенса привлекла внимание многих команд не только в Англии, но и за ее пределами. Сумма трансфера составит около 18 миллионов евро, сообщает Telegraph.

В прошедшем сезоне футболист провел в Чемпионшипе 42 игры, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.