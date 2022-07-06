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Адамс прошёл медосмотр в «Лидсе»

06 Июля 2022 • 14:03 Комментировать

Полузащитник «РБ Лейпцига» Тайлер Адамс прошёл медицинское обследование в «Лидсе». По информации от итальянского журналиста Фабрицио Романо, о трансфере футболиста сборной США в стан «павлинов» должно быть объявлено уже в ближайшее время.

«Лидс» заплатил «РБ Лейпцигу» за американского футболиста 25 миллионов евро. Сам полузащитник подпишет с командой Джесси Марша контракт сроком на 5 лет. Отмечается, что все детали сделки были согласованы ещё в понедельник.

В прошлом сезоне Адамс отметился одним ассистом в немецкой Бундеслиге за «РБ Лейпциг». Футболист ранее отличался в четвертьфинале Лиги чемпионов, когда в сезоне-2019/20 поразил ворота мадридского «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс РБ Лейпциг Тайлер Адамс
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