Адамс прошёл медосмотр в «Лидсе»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Тайлер Адамс прошёл медицинское обследование в «Лидсе». По информации от итальянского журналиста Фабрицио Романо, о трансфере футболиста сборной США в стан «павлинов» должно быть объявлено уже в ближайшее время.

«Лидс» заплатил «РБ Лейпцигу» за американского футболиста 25 миллионов евро. Сам полузащитник подпишет с командой Джесси Марша контракт сроком на 5 лет. Отмечается, что все детали сделки были согласованы ещё в понедельник.

В прошлом сезоне Адамс отметился одним ассистом в немецкой Бундеслиге за «РБ Лейпциг». Футболист ранее отличался в четвертьфинале Лиги чемпионов, когда в сезоне-2019/20 поразил ворота мадридского «Атлетико».