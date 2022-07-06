«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с агентом Дибалы

«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с агентом полузащитника Пауло Дибалы.

Ранее сообщалось, что аргентинец практически стал игроком «Интера», но сделка до сих пор так и не завершена.

В свою очередь, после демарша Криштиана Роналду «Манчестер Юнайтед» начал искать замену португальцу и обратил внимание на Пауло Дибалу, который сейчас является свободным агентом. Руководство английского клуба в данный момент проводит переговоры с агентом футболиста, сообщает Sky Italia.

В прошедшем сезоне Дибала провел в Серии А 29 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.