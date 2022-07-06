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«Арсенал» намерен предложить за лидера «Лацио» 50-55 миллионов

06 Июля 2022 • 13:50 Комментировать

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале», сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, руководство английского клуба готово заплатить за трансфер 27-летнего серба 50-55 миллионов евро. Однако «Лацио» рассчитывает заработать на продаже своего лидера около 70 миллионов евро.

Действующий контракт Милинковича-Савича с римским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.

В минувшем сезоне Милинкович-Савич провёл за «Лацио» 47 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 12 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Арсенал Лондон Сергей Милинкович-Савич
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