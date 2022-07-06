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Матич хочет побить достижение Лэмпарда по «играм за Моуринью»

06 Июля 2022 • 13:48 Комментировать

Новичок «Ромы» полузащитник Неманья Матич заявил журналистам, что будет стремиться побить рекорд Фрэнка Лэмпарда по играм, проведенным под руководством главного тренера Жозе Моуринью.

«Я пытаюсь обойти Лэмпарда. Не могу дождаться начала», - пошутил Матич на пресс-конференции перед журналистами.

Сотрудничество с Моуринью станет уже третьим для Матича в его карьере. Ранее футболист играл под руководством португальского наставника в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Что касается достижений, то Фрэнк Лэмпард провел при Моуринью 215 игр, Матич – 159. Таким образом, Матич имеет возможность обойти результат англичанина всего за пару сезонов.

Рекордсменом в этом зачете является Рикарду Карвалью, который сыграл 292 матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Фрэнк Лэмпард Неманья Матич
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