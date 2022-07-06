«Барселона» не может договориться с «Лидсом» по трансферу Рафиньи

Каталонская «Барселона» всё ещё не может согласовать с «Лидсом» трансфер полузащитника Рафиньи Диаса. Согласно информации от журналиста Бена Джейкобса, клубы далеко от компромисса.

«Лидс» дал «Барселоне» время сделать своё последнее официальное предложение до четверга. Если условия каталонцев не удовлетворят «павлинов», Рафинья с большой долей вероятности окажется в лондонском «Челси», который ранее согласовал трансфер бразильца.

Напомним, что «Лидс» на днях договорился с роттердамским «Фейеноордом» о трансфере вингера Луиса Синистерры, который должен заменить Рафинью на «Эланд Роуд».