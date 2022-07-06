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«Ливерпуль» может отдать «ПСЖ» своего полузащитника, чтобы вернуть Вейналдума

06 Июля 2022 • 13:09 Комментировать

«Ливерпуль» в это трансферное окно может провернуть ещё одну сделку. Согласно информации от Liverpool Echo, «скаузеры» могут обменять своего полузащитника Наби Кейта на Джорджиньо Вейналдума из «ПСЖ», который покинул команду прошлым летом на правах свободного агента.

Вейналдум уже жалеет о том, что покинул «Ливерпуль». Игрок с радостью воспользовался бы возможностью и вернулся в команду Юргена Клоппа. В свою очередь, Наби Кейта долгое время находится на радаре у «ПСЖ».

В прошлом сезоне Вейналдум забил всего один гол и отдал 3 ассиста в чемпионате Франции. В ноябре нидерландскому полузащитнику исполнится уже 32 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Джорджиньо Вейналдум Наби Кейта
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