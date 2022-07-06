«Бавария» чувствует, что не сможет потягаться с «Челси» за трансфер де Лихта

Мюнхенская «Бавария» чувствует, что не сможет составить конкуренцию лондонскому «Челси» в борьбе за защитника туринского «Ювентуса» Маттайса де Лихта. Об этом сообщает итальянский журналист Ромео Агрести в своих социальных сетях.

Мюнхенский клуб понимает, что в отличии от «Челси» он не может себе позволить выложить за де Лихта 80-90 миллионов евро. Но вместо этого «Бавария» попытается сбить ценник, убедив де Лихта попросить руководство отпустить его именно в Мюнхен.

Напомним, что «Бавария» хотел бы усилить этим летом позицию центрального защитника. Лондонскому «Челси» тоже нужно усиление в оборону, особенно после ухода Рюдигера и Кристенсена.