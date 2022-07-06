«Барселона» озвучила свои условия «МЮ» по трансферу де Йонга

Каталонская «Барселона» озвучила свои условия «Манчестер Юнайтед» по трансферу полузащитника Френки де Йонга. Согласно информации от журналиста Херарда Морено, «сине-гранатовые» примут предложение, которое будет включать 75 миллионов евро + 12 в виде бонусов.

Последнее предложение «Манчестер Юнайтед» составило 65 миллионов евро + 22 миллиона в виде бонусов. Наставник клуба Эрик тен Хаг давит на руководство, чтобы как можно быстрее закрыть сделку.

За счёт продажи де Йонга «Барселона» хочет купить свои трансферные цели – Роберта Левандовски из мюнхенской «Баварии» и Рафинью Диаса из «Лидса».