«Саутгемптон» вступил в борьбу за защитника «Ливерпуля»

«Саутгемптон» готовит предложение по защитнику «Ливерпуля» Неко Уильямсу. 21-летний футболист не имеет большой игровой практики в команде Юргена Клоппа, в основном являясь дублером Трента Александера-Арнольда.

Ранее сообщалось, что Уильямс достиг устной договоренности с «Ноттингем Форест», однако главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль планирует перебить предложение «Форест» суммой в 23 миллиона евро. Также интерес к футболисту проявляет «Фулхэм».

В прошедшем сезоне Уильямс провел в АПЛ 1 матч, отметившись одной результативной передачей.