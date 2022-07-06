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«Саутгемптон» вступил в борьбу за защитника «Ливерпуля»

06 Июля 2022 • 12:25 Комментировать

«Саутгемптон» готовит предложение по защитнику «Ливерпуля» Неко Уильямсу. 21-летний футболист не имеет большой игровой практики в команде Юргена Клоппа, в основном являясь дублером Трента Александера-Арнольда.

Ранее сообщалось, что Уильямс достиг устной договоренности с «Ноттингем Форест», однако главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль планирует перебить предложение «Форест» суммой в 23 миллиона евро. Также интерес к футболисту проявляет «Фулхэм».

В прошедшем сезоне Уильямс провел в АПЛ 1 матч, отметившись одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Саутгемптон Неко Уильямс
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