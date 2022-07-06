«Лидс» перебил предложение «Милана» по игроку сборной Бельгии

Английский «Лидс» перебил предложение «Милана» по трансферу полузащитника «Брюгге» Шарля де Кетеларе. Об этом сообщает в социальных сетях бельгийский журналист Кристофф Террье.

Напомним, что «Милан» ранее предложил за де Кетеларе 25 миллионов евро. В силу того, что бюджет команды на это трансферное окно сильно ограничен, «россонери» вряд ли смогут составить конкуренцию «Лидсу», который уже перебил их предложение.

Ранее «Лидс» уже приобрёл четырёх футболистов – Дарко Джаби, Расмуса Кристенсена, Брендона Ааронсона и Марко Року. Также клуб в скором времени должен объявить о трансферах Луиса Синистерры и Тайлера Адамса.