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«Лидс» перебил предложение «Милана» по игроку сборной Бельгии

06 Июля 2022 • 12:02 Комментировать

Английский «Лидс» перебил предложение «Милана» по трансферу полузащитника «Брюгге» Шарля де Кетеларе. Об этом сообщает в социальных сетях бельгийский журналист Кристофф Террье.

Напомним, что «Милан» ранее предложил за де Кетеларе 25 миллионов евро. В силу того, что бюджет команды на это трансферное окно сильно ограничен, «россонери» вряд ли смогут составить конкуренцию «Лидсу», который уже перебил их предложение.

Ранее «Лидс» уже приобрёл четырёх футболистов – Дарко Джаби, Расмуса Кристенсена, Брендона Ааронсона и Марко Року. Также клуб в скором времени должен объявить о трансферах Луиса Синистерры и Тайлера Адамса.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Лидс Шарль де Кетеларе
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