Ещё неизвестно, поедет ли Эриксен с «МЮ» на предсезонку в Тайланд

Кристиан Эриксен может не завершить свой переход в «Манчестер Юнайтед» до предсезонного турне команды в Тайланде. Об этом в социальных сетях сообщает британский журналист Саймон Стоун.

Ожидается, что футболисты «Манчестер Юнайтед» отправятся на предсезонное турне в Тайланд в эту пятницу. Так как медосмотр Эриксена ещё не назначен, поездка датчанина в Азию находится под вопросом. Также сторонам ещё предстоит согласовать последние детали контракта.

Напомним, что Эриксен ранее отказался продлевать контракт с «Брентфордом», в составе которого отыграл последние полгода. В прошлом сезоне датчанин забил один гол в АПЛ.