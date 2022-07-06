Тен Хаг – игрокам «Манчестер Юнайтед»: «Эй, мы делаем слишком много ошибок»

Главный тренер Эрик Тен Хаг уже на первой тренировке показал, кто является боссом в «Манчестер Юнайтед». На первых занятиях тен Хаг уделил внимание работе с мячом. Специалист сразу решил расставлять точки над «i», прямо указывая, кто из игроков делал упражнения неправильно. В какой-то момент он остановил тренировку, воскликнув:

«Эй, мы делаем слишком много ошибок!».

Критике подверглись, в частности, Маркус Рэшфорд и Бруну Фернандеш.

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» по окончании прошлого сезона, сменив на посту Ральфа Рангника. В прошлом сезоне «МЮ» занял шестое место, отстав от зоны Лиги чемпионов на 13 очков.