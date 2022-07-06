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«Бавария» уверена, что де Лихт выберет её, а не «Челси»

06 Июля 2022 • 11:21 Комментировать

«Бавария» уверена в том, что защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт предпочтёт переезд в Мюнхен, нежели переход в «Челси». Эту информацию подтверждает немецкий журналист издания Bild Кристиан Фальк.

«Бавария» в ближайшее время намерена начать переговоры с туринским «Ювентусом». Тем не менее, мюнхенский клуб не намерен платить за футболиста 80 миллионов евро, которые требует «старая синьора».

Напомним, что де Лихт является приоритетным вариантом для главного тренера «Челси» Томаса Тухеля на усиление центра обороны. Также клуб может приобрести соотечественника де Лихта – Натана Аке, который является воспитанником «синих».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Бавария Маттайс де Лихт
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