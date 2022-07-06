«Челси» близок к покупке игрока сборной Португалии

Лондонский «Челси» намерен приобрести полузащитника лиссабонского «Спортинга» Матеуса Нунеса. Согласно информации от португальского издания A Bola, «синие» очень близки к соглашению по трансферу.

По сведениям источника, «Челси» предложил за футболиста 45 миллионов евро, а также 5 в качестве бонусов. Ожидается, что лиссабонский «Спортинг» примет это предложение.

Напомним, что ранее «Спортинг» отклонил предложения по трансферу Нунеса от «Эвертона» и ряда других клубов из английской премьер-лиги. Молодой футболист открыт к тому, чтобы уйти на повышение в это трансферное окно.