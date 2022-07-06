«Вест Хэм» хочет подписать Данджума – Мойес против

Руководство «Вест Хэма» активно работает над трансфером нападающего «Вильярреала» Арно Данджума, несмотря на то, что главный тренер Дэвид Мойес просит не торопиться с трансфером.

Причина заключается в том, что голландский нападающий находится лишь на третьем-четвертом месте в списке потенциальных новичков наставника «молотков», сообщает Football Insider. Ранее была информация, что «Вест Хэм» планирует подписание Данджума за сумму в 45 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 23 игры, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.