Почеттино рассказал, какой клуб он не хочет тренировать – и это не «ПСЖ»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино мечтает вернуться в Англию. Аргентинец заявил что готов работать практически в любом клубе, кроме «Арсенала», сообщает Sun.

В то же время Daily Mirror пишет, что на данный момент в АПЛ нет свободных вакансий. Ранее была информация что специалистом интересуется «Манчестер Юнайтед», но клуб предпочел остановить свой выбор на Эрике тен Хаге.

The Sun цитирует слова близкого друга Почеттино: «Маурисио никогда не скрывал своей уверенности в том, что в Премьер-лиге он чувствует себя счастливее, чем где бы то ни было».

Почеттино остался без работы после того, как руководство «ПСЖ» решило с ним расстаться. Несмотря на победу в чемпионате Франции, парижский клуб провалился в Лиге чемпионов, вылетев на стадии 1/8 финала.