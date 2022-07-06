«Монако» хочет подписать полузащитника «Лестера»

23-летний французский хавбек Бубакари Сумаре близок к уходу из «Лестера». У полузащитника появился вариант продолжения карьеры на родине, об этом информирует The Athletic.

Согласно данным источника, Бубакари попал в сферу интересов «Монако». Руководство монегасков желает оформить аренду игрока до завершения следующего сезона.

Сумаре стал футболистом «Лестера» летом прошлого года, когда перешел из «Лилля» за 20 миллионов евро. В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги полузащитник провел 19 поединков, в которых отметился одной голевой передачей.

Трансферная стоимость Бубакари равняется 20 миллионам евро.