Стала известна сумма, за которую «Челси» может приобрести Корне

Лондонский «Челси» нашёл замену своему левому защитнику Маркосу Алонсо, который настаивает на своём переходе в каталонскую «Барселону». Согласно информации от The Athletic, «синие» готовы побороться за трансфер 25-летнего Максвелла Корне, который вылетел из английской премьер-лиги вместе с «Бёрнли».

Стало известно, что в контракте футболиста с «бордовыми» действует сумма отступных, которая активизировалась после вылета команды в Чемпионшип. Таким образом француза может выкупить любая команда, которая заплатит «Бёрнли» 20 миллионов евро.

Напомним, Корне в прошлом сезоне забил 9 голов и отдал одну голевую передачу в АПЛ.