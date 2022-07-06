«Арсенал» сделал предложение по Марко Асенсио

«Арсенал» сделал конкретное предложение мадридскому «Реалу» по приобретению полузащитника Марко Асенсио. «Канониры» предлагают за игрока 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется «Милан», который, в свою очередь» предложил за игрока 30 миллионов евро.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета находится в поиске атакующего полузащитника из-за возможного ухода Николя Пепе. Одним из кандидатов на эту роль является Асенсио, сообщает Defensa Central.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 31 игру и забил 10 голов.