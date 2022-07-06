«Челси» может покинуть ещё один нападающий

Форвард «Челси» Каллум Хадсон-Одои попал в сферу интересов «Ньюкасла».

Футболист не является игроком основного состава лондонского клуба, а на фоне слухов о приобретении Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити» игровое время Хадсона-Одои может снизиться еще больше.

Ситуацией может воспользоваться «Ньюкасл», сообщает 90min. Команда Эдди Хау планирует этим летом произвести значительное усиление состава и форвард «Челси» мог бы добавить глубины в линию атаки «сорок».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 15 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.