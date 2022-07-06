Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» лидирует в борьбе за Лингарда

06 Июля 2022 • 09:35 Комментировать

«Вест Хэм» на данный момент является главным фаворитом в борьбе за подписание полузащитника Джесси Лингарда на правах свободного агента. В гонке также участвуют «Эвертон» и «Ньюкасл».

Лингард стал свободным агентом после того, как этим летом покинул «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что игрок выдвинул солидные требования по потенциальной зарплате в новом клубе – около 180 тысяч евро в неделю. Несмотря на это, «Вест Хэм» намерен заполучить футболиста в свои ряды, сообщает Daily Mail.

В прошедшем сезоне Лингард провел в АПЛ 16 матчей и забил 2 гола.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Джесси Лингард
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
10:21 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» хочет подписать Данджума – Мойес против
10:11 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал, какой клуб он не хочет тренировать – и это не «ПСЖ»
10:10 · Англия. Премьер-лига
Бергвейн прибыл в Амстердам для медосмотра в «Аяксе»
10:09 · Англия. Премьер-лига
«Монако» хочет подписать полузащитника «Лестера»
10:00 · Англия. Премьер-лига
Эксперт раскритиковал Жезуса за трансфер в «Арсенал»
09:59 · Англия. Премьер-лига
Стала известна сумма, за которую «Челси» может приобрести Корне
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сделал предложение по Марко Асенсио
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может покинуть ещё один нападающий
09:39 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» установил дедлайн «Барселоне» по трансферу Рафиньи
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» лидирует в борьбе за Лингарда
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» ведёт переговоры с защитником «ПСЖ»
09:15 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет приобрести нападающего «РБ Зальцбурга»
08:22 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» может установить трансферный рекорд
07:57 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» нашёл замену Ришарлисону в «Челси»
07:52 · Англия. Премьер-лига
Зиеш решил уйти из «Челси» и выбрал себе новый клуб
Все новости
Рекомендуем