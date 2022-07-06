«Вест Хэм» лидирует в борьбе за Лингарда

«Вест Хэм» на данный момент является главным фаворитом в борьбе за подписание полузащитника Джесси Лингарда на правах свободного агента. В гонке также участвуют «Эвертон» и «Ньюкасл».

Лингард стал свободным агентом после того, как этим летом покинул «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что игрок выдвинул солидные требования по потенциальной зарплате в новом клубе – около 180 тысяч евро в неделю. Несмотря на это, «Вест Хэм» намерен заполучить футболиста в свои ряды, сообщает Daily Mail.

В прошедшем сезоне Лингард провел в АПЛ 16 матчей и забил 2 гола.